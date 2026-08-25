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Tottenham'dan Savinho Transferi

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Tottenham, Manchester City'den Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu uzun vadeli sözleşmeyle kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Roberto de Zerbi ile konuştuktan sonra transferi tamamladığını belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun uzun vadeli bir sözleşmeyle transfer olduğu kaydedildi.

Savinho, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Biraz zaman aldı ama burada olduğum için çok mutluyum. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine sahip harika bir kulüpte mükemmel bir fırsat. Teknik direktör Roberto de Zerbi ile konuşur konuşmaz gelmem gerektiğini anladım." ifadelerini kullandı.

2024 yılında Fransız ekibi Troyes'dan Manchester City'ye gelen Savinho, 84 maçta forma giydi ve 7 gol attı.

Bu yaz transfere 300 milyon sterlinden fazla harcayan Tottenham, West Ham United'dan Mateus Fernandes, Newcastle United'dan Sandro Tonali ve Brighton'dan Jan Paul van Hecke'yi renklerine bağlamıştı.

Londra ekibi, ligin ilk haftasında deplasmanda Brentford'a 3-0 yenilmişti.

Kaynak: AA
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