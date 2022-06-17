Tottenham antrenman tesislerinde davetsiz misafir! Sahaya giren yılan herkesi korkuttu

İngiltere Premier Lig'de Londra temsilcisi Tottenham Hotspur'un antrenman tesislerinde yer alan bir yılanın görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Darren Baldwin'in: "Bu sabah tesislerde yeni bir arkadaşımız var" şeklinde paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bu paylaşımda tesislere giren yılanın görüntüsü de yer aldı.