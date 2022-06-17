Tottenham antrenman tesislerinde davetsiz misafir! Sahaya giren yılan herkesi korkuttu - Haberler

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Tottenham antrenman tesislerinde davetsiz misafir! Sahaya giren yılan herkesi korkuttu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın antrenman tesisinde davetsiz bir misafir vardı. Tesislere giren yılan herkesi korkuttu. Bu anın görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İngiltere Premier Lig'de Londra temsilcisi Tottenham Hotspur'un antrenman tesislerinde yer alan bir yılanın görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Darren Baldwin'in: "Bu sabah tesislerde yeni bir arkadaşımız var" şeklinde paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bu paylaşımda tesislere giren yılanın görüntüsü de yer aldı.

Tottenham antrenman tesislerinde davetsiz misafir! Sahaya giren yılan herkesi korkuttu

Tottenham antrenman tesislerinde davetsiz misafir! Sahaya giren yılan herkesi korkuttu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Tottenham Hotspur FC Spor Haberler

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