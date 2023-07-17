Tosyalı Genç Güreşçiler Milli Takıma Davet Edildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilen güreş şampiyonasına Kastamonu'nun Tosya ilçesinden katılan ve derece elde eden 2 genç güreşçi milli takıma davet edildi. Tosya Gençlik Spor Kulübü güreşçileri Ramazan Çukurören ve Mehmet Emir Çeliker antrenörleri Kamil Ayaz ve Muhammed Aslan yönetiminde Ankara'da düzenlenen U11-U13 yaş kategorisinde Serbest Güreş Şampiyonasına katıldı. Şampiyonada zorlu maçlar çıkaran Tosyalı güreşçilerden Ramazan Çukurören, kilosunda Türkiye 5'incisi oldu. Mehmet Emin Çeliker ise Türkiye 8'incisi oldu. 14-16 Temmuz tarihleri arasında 61 ilden yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada dereceye giren Tosyalı güreşçiler, gösterdikleri başarı sonrasında milli takıma davet edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilen güreş şampiyonasına Kastamonu'nun Tosya ilçesinden katılan ve derece elde eden 2 genç güreşçi milli takıma davet edildi.
Tosya Gençlik Spor Kulübü güreşçileri Ramazan Çukurören ve Mehmet Emir Çeliker antrenörleri Kamil Ayaz ve Muhammed Aslan yönetiminde Ankara'da düzenlenen U11-U13 yaş kategorisinde Serbest Güreş Şampiyonasına katıldı. Şampiyonada zorlu maçlar çıkaran Tosyalı güreşçilerden Ramazan Çukurören, kilosunda Türkiye 5'incisi oldu. Mehmet Emin Çeliker ise Türkiye 8'incisi oldu.
14-16 Temmuz tarihleri arasında 61 ilden yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada dereceye giren Tosyalı güreşçiler, gösterdikleri başarı sonrasında milli takıma davet edildi. - KASTAMONU