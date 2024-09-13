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TOSFED, Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenledi

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Eskişehir'de gerçekleştirilen törene birçok ilgi gösterildi ve yarışın detayları paylaşıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi.

Eskişehir Otomobil Spor Kulübünün (ESOK) ev sahipliğinde Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen törende start seremonisi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından başlatıldı.

Vatandaşların araçlarla ve pilotlarla fotoğraf çektirdiği başlangıç törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkan Yardımcısı Cemil Onur Sürmeci ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'de yarından itibaren iki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Eskişehir Rallisi'nde yarın Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme), 15 Eylül Pazar günü KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından Espark önünde ödül töreni yapılacak.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Spor

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