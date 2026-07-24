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Torul'da portatif yüzme havuzu ile çocuklara ücretsiz eğitim

Torul'da portatif yüzme havuzu ile çocuklara ücretsiz eğitim
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilmeye başlandı. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, uzman antrenörler eşliğinde 95 çocuk temel yüzme teknikleri öğreniyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklara yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Havuzun hizmete alınmasıyla birlikte "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Gümüşhane'nin tüm ilçelerinde uygulanır hale geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında bu yıl Torul ilçesinde hizmete alınan portatif yüzme havuzunda ilk eğitimler başladı. Böylece Gümüşhane merkez ile birlikte tüm ilçelerde çocuklar ücretsiz yüzme eğitimi alma imkanına kavuştu.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar temel yüzme tekniklerini öğrenirken, su güvenliği konusunda da bilinçlendiriliyor. Torul'da ilk kez düzenlenen eğitimlere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli yüzme antrenörü Şahin Berker, Torul'un daha önce ilde yüzme havuzu bulunmayan tek ilçe olduğunu belirterek, "Artık Torul'da da bir havuzumuz var ve çocuklar bunun heyecanını yaşıyor. Şu anda 45 erkek ve 50 kız çocuğuna eğitim veriyoruz" dedi.

Velilerden Serkan Kurt ise ilçeye portatif yüzme havuzu kazandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlçemize böyle bir havuzun yapılmış olması bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğrenecek hem onlar hem de kendimiz adına çok sevindik" diye konuştu.

Yüzme eğitimi alan öğrencilerden Asaf Yılmazer de havuzu çok beğendiğini ifade ederek "Yüzmeyi seviyorum. Buraya Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri geliyoruz. Köyden babamla birlikte geliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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