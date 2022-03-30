Aynısı Fatih Terim'e verilse kıyamet kopardı! Torrent'in saklanan sözleşmesi ortaya çıktı

Domenec Torrent'in sır gibi saklanan sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DEVAM

Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi gizliliğini koruyordu. 59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.

BÜYÜK YÜKÜMLÜLÜK

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse büyük bir yükü de göğüslemek zorunda kalacak. Sabah'ın haberine göre; 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon euroluk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödenmek zorunda.

MERAK KONUSU

Göreve gelecek başkanın böyle bir maliyetin altına girip girmeyeceği merak konusu oldu. Galatasaray'da biriken oyuncu ve personel borçları, faiz yükümlülükleri, transfer taksitleri gibi sıkıntılar var. İspanyol hocanın kalan bölümde göstereceği performansı akıbetine ışık tutacak.

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