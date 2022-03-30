Aynısı Fatih Terim'e verilse kıyamet kopardı! Torrent'in saklanan sözleşmesi ortaya çıktı - Haberler

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Aynısı Fatih Terim'e verilse kıyamet kopardı! Torrent'in saklanan sözleşmesi ortaya çıktı

Spor
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Yeni başkanını seçmeyi hazırlayan Galatasaray'da teknik direktörlük belirsizliği yaşanıyor. Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'e başkan adaylarının sıcak bakmadığı konuşuluyor. Terim'den sonra göreve getirilen Torrent'in sözleşmesindeki maddeler ortaya çıktı. İspanyol hocanın gönderilmesi, ekonomik olarak zor süreçten geçen Galatasaray'a pahalıya patlayacak.

Domenec Torrent'in sır gibi saklanan sözleşmesindeki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu.

Torrent'in sır gibi saklanan sözleşmesi ortaya çıktı! Aynı şartlar Terim'e verilse kıyamet kopardı

Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi gizliliğini koruyordu. 59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.

Torrent'in sır gibi saklanan sözleşmesi ortaya çıktı! Aynı şartlar Terim'e verilse kıyamet kopardı

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse büyük bir yükü de göğüslemek zorunda kalacak. Sabah'ın haberine göre; 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon euroluk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödenmek zorunda.

Torrent'in sır gibi saklanan sözleşmesi ortaya çıktı! Aynı şartlar Terim'e verilse kıyamet kopardı

Göreve gelecek başkanın böyle bir maliyetin altına girip girmeyeceği merak konusu oldu. Galatasaray'da biriken oyuncu ve personel borçları, faiz yükümlülükleri, transfer taksitleri gibi sıkıntılar var. İspanyol hocanın kalan bölümde göstereceği performansı akıbetine ışık tutacak.

Spor

Abdurrahim Albayrak, Domenec Torrent, Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Haberler

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