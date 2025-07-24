Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı. Torreira, 3 sezon önce sarı kırmızılı takıma transfer olmuş ve oynadığı her sezon şampiyonluk yaşamıştı. Geçen sezon 48 maçta 5 gol atıp, 7 asist yapan futbolcu, bu kez Türk bayrağı dövmesiyle gündeme geldi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu kez saha dışında yaptığı bir hareketle gündeme geldi.
TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİ YAPTIRDI
Geride kalan sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren yıldız futbolcu şimdi de vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.
GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray, Lucas Torreira'yı 3 sezon önce transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu, oynadığı 3 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Sarı kırmızılı takımın çifte kupayla kapattığı geçen sezon 48 maçta oynayıp 5 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.
İşte Torreira'nın o dövmesi;