Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu kez saha dışında yaptığı bir hareketle gündeme geldi.

TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİ YAPTIRDI

Geride kalan sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren yıldız futbolcu şimdi de vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray, Lucas Torreira'yı 3 sezon önce transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu, oynadığı 3 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Sarı kırmızılı takımın çifte kupayla kapattığı geçen sezon 48 maçta oynayıp 5 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.

İşte Torreira'nın o dövmesi;