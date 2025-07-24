Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı. Torreira, 3 sezon önce sarı kırmızılı takıma transfer olmuş ve oynadığı her sezon şampiyonluk yaşamıştı. Geçen sezon 48 maçta 5 gol atıp, 7 asist yapan futbolcu, bu kez Türk bayrağı dövmesiyle gündeme geldi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu kez saha dışında yaptığı bir hareketle gündeme geldi.

TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİ YAPTIRDI

Geride kalan sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren yıldız futbolcu şimdi de vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray, Lucas Torreira'yı 3 sezon önce transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu, oynadığı 3 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Sarı kırmızılı takımın çifte kupayla kapattığı geçen sezon 48 maçta oynayıp 5 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.

İşte Torreira'nın o dövmesi;

Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bu ülkede doğup büyüyüp bu bayrağa karşı olan kanibozuklara güzel bir cevap helal olsun toreira

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Florya suyu çok tehlikeli bunu bir kez daha anlamış olduk

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bende seni anlamadım...Türk bayrağı dövmesi yaptırması neden? seni rahatsız etti...

yanıt20
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