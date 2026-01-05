Haberler

Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor

Güncelleme:
Galatasaray'da ara transfer dönemi planlaması sürerken, defansif orta saha için listenin ilk sırasına Manuel Ugarte yazıldı. Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın milli takımdan arkadaşı Ugarte'ye kefil olduğu belirtilirken, Manchester United'ın bonservis talebi ise sürecin seyrini belirliyor.

  • Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte yer alıyor.
  • Galatasaray'ın orta sahadaki ismi Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Manuel Ugarte'ye kefil oldu.
  • Manchester United, Manuel Ugarte için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

Ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da hedef, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuk devam ettiği takdirde UEFA listesinde yapılacak değişikliklerle kadroyu güçlendirmek. Sarı-kırmızılılarda hücum hattına fırsat hamlesi düşünülse de, önceliğin defansif orta saha bölgesine verildiği aktarıldı.

İLK SIRADA MANUEL UGARTE

Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte yer alıyor. 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Galatasaray'ın ciddi şekilde nabız yokladığı ifade edildi.

TORREIRA KEFİL OLDU

Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın, Uruguay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Manuel Ugarte'ye kefil olduğu ve transferde bu konuda ısrarcı olduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Manchester United'ın Ugarte için 30 milyon euro bonservis talep ettiği, kiralama formülünü ise ancak zorunlu satın alma maddesiyle kabul edebileceğini Galatasaray'a bildirdiği kaydedildi.

ASLAN BEKLEMEDE

Galatasaray'ın, bu maliyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki tablo netleşmeden üstlenmek istemediği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların transferde Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının sonuçlarını beklediği belirtildi.

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

2 maçı da kaybetse bile ilk 24 e girmesi muhtemel. 2 3 kritik maç var. Onlarda da sürpriz bir sonuç çıkmazsa ilk 24 e kalır.

Haber Yorumlarısedat :

Bugüne kadar bir futbolcunun kefil olduğu başka bir futbolcunun lige gelip başarılı olduğu görülmüş şey değil.

