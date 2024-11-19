Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor

Süper Lig devi Galatasaray hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yapılacak dev teklifi açıkladı.

SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu olmuştu. Uruguaylı yıldız, sene başında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtimişti.

18 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı. Arjantin basınına göre, Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.