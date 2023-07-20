Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 2022-2023 sezonu Bocce 1. Ligi Raffa, Petank ve Volo müsabakalarını birinci olarak tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. Takım, Ankara'da yapılacak Türkiye Volo Yer Oyunları Şampiyonası ve Petank Milli Takım Seçmelerine katılacak. Ayrıca, Türkiye Volo Atış Oyunları Şampiyonası ile sezonu tamamlayacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Bocce Takımı, 2022-2023 sezonu Bocce 1. Ligi Raffa, Petank ve Volo müsabakalarını birinci olarak tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

16 takım içerisinde şampiyonluğu elde eden ve bu başarıyı ikinci kez tekrarlayan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 24-28 Temmuz ile 1-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Türkiye Volo Yer Oyunları Şampiyonasına ve Petank Milli Takım Seçmelerine katılacak. Takım, 8-12 Ağustos tarihlerinde Mersin'de Toroslar Bocce Tesisinde düzenlenecek olan Türkiye Volo Atış Oyunları Şampiyonası ile sezonu tamamlayacak.

Toroslar'ı ve Mersin'i temsil eden sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi spor kulübünde yetişen sporcuların ülkeyi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

"Sporcularımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı"

Bocce branşının Toroslar'da ve Mersin'de daha fazla gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz; "Toroslar Belediyesi Bocce Takımımız şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. 2022-2023 sezonu Bocce 1. Ligi Raffa, Petank ve Volo müsabakalarını Türkiye birincisi olarak tamamlayan sporcularımızı ve antrenörümüz Niyazi Kutlay'ı tebrik ediyor, bizlere ve Toroslarımıza bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Takımımız, başarısı zor olan bir sezona imza attı" dedi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'da rekor bir katılımla Dünya Bocce Şampiyonası düzenlediklerini hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl dünyada ilk kez ilçemizde gerçekleştirilen Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcu ve heyetin katıldığı organizasyonu başarıyla tamamladık. Boccenin ülkemizde oldukça benimsenen bir spor dalı haline gelmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Takımımızın başarısı, ülkemizin başarısıdır. Sporcularımızın daha nice başarılarla bizleri yine gururlandıracağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN