Toroslar Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasını Kutluyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasını, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlayacak. 2019 yılında aktif katılımıyla "Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü" alan Toroslar Belediyesi, spor yapmayı, yürümeyi, bisiklete binmeyi ve yüzmeyi özendirici etkinlikleriyle bu yıl da Mersin'de farkındalık oluşturucak.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle sürdürülen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması,"Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru" olarak belirlendi. Hafta çerçevesinde hazırlanan programda doğa yürüyüşü, sabah sporu, yüzme, bisikletli sürüş, arabasız gün etkinliği, Soli Antik Kent kazı çalışması ve yerinde inceleme aktiviteleri gerçekleştirilecek.

İlk etkinlik, 16 Eylül Cumartesi günü doğa yürüyüşü ile başlayacak

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, 16 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Güzelyayla Mahallesi'nde yapılacak doğa yürüyüşü ile başlayacak. Vatandaşlar, Güzelyayla Mahallesi Orman deposu önünde buluşarak Toroslar'ın eşsiz doğası ve güzel manzarası eşliğinde yürüyecek. Doğa sporu kulüpleri, spor kursiyerleri ve AKUT temsilcilerinin de yer alacağı yürüyüş için saat 14.00'de Toroslar Belediyesi ana binası önü, Toroslar Kaymakamlığı ve Koray Aydın Stadı önünden servis kaldırılacak.

Sabah sporu, yüzme, bisikletli sürüş ve arabasız gün etkinlikleri düzenlenecek

Tüm dünyada sıfır karbon, daha yeşil, daha temiz, sürdürülebilir ulaşım ve şehirler oluşturmak amacıyla her yıl farklı bir temayla gerçekleşen kampanyada bu yıl da yerini alan Toroslar Belediyesi, hafta boyunca sportif ve çevreci aktivitelerini sürdürecek. 18 Eylül Pazartesi günü saat 07.00'de Akbelen Mahallesi'nde bulunan Koray Aydın Stadı'nda sabah sporu, 19 Eylül Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında da Çukurova Mahallesi Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda 18 yaş üstü vatandaşların katılabileceği yüzme etkinliği yapılacak. Program, 19 Eylül Salı günü 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Halkkent Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi önünden ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve bisikletli grupların da katılacağı bisikletli sürüş etkinliği ile sürecek.

19 Eylül Salı günü Sağlık Mahallesi, 20 Eylül Çarşamba günü Akbelen Mahallesi, 22 Eylül Cuma günü de Çavuşlu Mahallesi olmak üzere 16.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek arabasız gün etkinliği için mahalleler trafiğe kapanacak. Programda, çocuklar ve mahalle sakinleri birçok sportif ve eğlenceli aktivitelerle buluşacak. Etkinlik ile bireysel araçlar yerine çevre dostu ulaşım ve enerji tasarrufu için alternatif ulaşım metotlarının kullanılmasına teşvik edilecek. Kilikya tarihinin önemli hazinelerinden biri olan Soli Pompeiopolis Antik Kent'te kazı çalışması ve yerinde inceleme de gerçekleştirilecek. Kazı çalışması, 22 Eylül Perşembe günü 13.30 ile 15.30 saatleri arasında yapılacak.

Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz tüm hemşerilerini etkinliklere davet ettiğini belirterek, "Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da dolu dolu etkinlikler hazırladık. Etkinliklerimize katılacak 7'den 70'e herkes hem eğlenceli hem de sağlıklı bir hafta geçirecek. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Türkiye'ye ve Mersin'e birlikte spor yapalım, birlikte yürüyelim, birlikte bisiklet sürelim diyorum" diye konuştu. - MERSİN