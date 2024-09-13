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Torku Şekerspor Kulübü Bisikletçileri Avrupa Yol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Torku Şekerspor Kulübü'nün başarılı bisikletçileri Tunahan Çetin ve Furkan Kılınç, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Yol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Torku Şekerspor Kulübü'nün başarılı bisikletçileri Tunahan Çetin ve Furkan Kılınç, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Yol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa'daki en prestijli bisiklet yarışmalarından biri olan Avrupa Yol Şampiyonası'na Torku Şekerspor Kulübü'nden 2 isim katılacak. Tunahan Çetin ve Furkan Kılınç, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Yol Şampiyonası'nda ter dökecekler. Tunahan Çetin ve Furkan Kılınç, milli takım kadrosuna seçilerek hem Türkiye'yi hem de Torku Şeker Spor Kulübü'nü uluslararası bir arenada temsil edecek olmanın haklı gururunu yaşıyor.

"Sporcularımızı uluslararası arenalarda görmek bizleri gururlandırıyor"

Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu da şampiyonaya katılan Torku Şekerspor kulübünün sporcularına başarılar diledi. Amatör sporları her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Erkoyuncu, "Avrupa Yol Şampiyonası gibi uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Başarılarının hem kendileri hem de Türkiye için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Avrupa'da bayrağımızı dalgalandıracak olan tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Sporcularımızı uluslararası arenalarda görmek bizler gururlandırıyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Torku Şekerspor Belçika Türkiye Güncel Eylül Spor

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