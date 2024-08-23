Torku Şekerspor Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı

Türkiye Şampiyonası 4. etap yol yarışlarında Torku Şekerspor Bisiklet Takımı'nın genç sporcuları 1 altın, 2 bronz ve 4 gümüş madalya kazandı. Torku Şeker Genç Erkek Takımı ise 9 takımın yarıştığı kategoride 2. oldu

21-22 Ağustos tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 4. Etap yol yarışlarına Torku Şekerspor'un genç isimleri damga vurdu. Genç Erkek yol yarışında Tunahan Çetin altın madalya kazanırken, Yıldız A Erkek Yol yarışında Mehmet Mayda gümüş madalya ve kriteryum yarışında bronz madalya kazandı. Yıldız A Kadın yol yarışı kategorisinde Emine Adanalı gümüş madalya kazanırken kriteryum yarışında da başarısını gümüş madalya ile taçlandırdı. Yıldız B Kadın yol yarışı kategorisinde yine Emine Adanalı bronz madalya kazandı. 9 takımın katıldığı yarışta Torku Şeker Genç Erkek Takımı 2. olarak takımlarına kupa kazandırdı. - KONYA