Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar Dünya Üçüncüsü Oldu

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu milli güreşçi Alihan Bayraktar yurda döndü.

Torku Şeker Spor'dan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde başlayan 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Güreş ile 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş şampiyonaları devam ediyor.

Sporcuların aldığı sonuçlarla Grekoromen Takımı takım halinde şampiyon olarak bir ilke imza attı. Konya'yı milli takımda temsil eden ve dünya üçüncüsü olan Torku Şeker Sporlu güreşçi Alihan Bayraktar da madalyasıyla yurda döndü.

Bayraktar, daha önce Avrupa Şampiyonluğunu kazanmış, temmuz ayında yapılan müsabakada da Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Bayraktar, Konya Havalimanı'nda Torku Şeker Sporlu yetkililer, antrenörü ve ailesi tarafından çiçekle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Bayraktar, şampiyon olmak istediğini ancak ilk turnuvası olduğu için tecrübesiz olduğunu belirterek, "Yine de ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Takım halinde de ilk kez dünya şampiyonluğu aldığımız için gururluyum. Ama gelecek sene şampiyonluk sözü veriyorum. Benim bir davam var, çok çalışarak her zaman başarılı olmak istiyorum. Üzerimde emeği olan Torku Şeker Spor Onursal Başkanımız Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya, kulübüm Torku Şeker Spor'a, antrenörlerime ve her zaman yanımda olan değerli aileme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası arenadaki başarılar gurur verici"

Ramazan Erkoyuncu da yurt içinde tüm turnuvalarda madalya alan sporcuların, uluslararası şampiyonalarda da başarılarını devam ettirmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.

Gençleri her alanda olduğu gibi sporda da desteklediklerini kaydeden Erkoyuncu, "Güreş branşı da ehemmiyet verdiğimiz önemli bir şubemiz. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan sporcumuz Alihan Bayraktar'ı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Takım halinde ilk kez şampiyon olmaları ve bu takımda da Torku kulübümüzden bir sporcunun madalya kazanması bizleri ayrıca gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.