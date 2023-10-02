Torku Şeker Spor Bisiklet Takımları Türkiye Şampiyonu

Torku Şeker Spor Bayan ve Erkek Bisiklet Takımları, Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı yol yarışları, 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Türkiye Kupası sezon kapanışı yarışları 8 kategoride gerçekleştirildi. Torku Şeker Sporlu bisikletçiler yıldızlar kategorisinde fırtına gibi esti. Torku Şeker Spor'un, Yıldız Bayan ve Yıldız Erkek takımları, kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Yıldız Bayan Takımı Genel Klasmanda da Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmayı başarırken, Yıldız Erkek takımı ise genel klasmanda Türkiye 2.'si oldu. Böylece Torku Bisiklet takımı, 2 birincilik, 1 ikincilik ile sezon kapanışını başarıyla bitirerek takdir topladı. Torku Şeker Sporlu Emine Adanalı, Yıldız Bayan Kriteryum yol yarışlarında Türkiye 2.'si, Genel Klasmanda Türkiye 2.'si ve yol yarışında ise Türkiye 3.'sü olurken, takım arkadaşı Rabia Şimşir ise Genel Klasmanda Türkiye 3.'lüğünü elde etti. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Furkan Kılınç, yol yarışında Türkiye 2.'si oldu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Torku Şeker Spor Fahri Başkanı Ramazan Erkoyuncu, genç sporcularının elde ettiği Türkiye Şampiyonlukları nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Erkoyuncu, "Kulübümüzde genç sporcularımızla mücadele ediyoruz. Gençlerimiz azimle çalışıyorlar ve başarıları da haklı olarak elde ediyorlar. Gece gündüz çalışan antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Amatör branşlarda, profesyonel bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - KONYA