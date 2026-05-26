İtalyan ekibi Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzattı
İtalya Serie A takımlarından Torino, Türk orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak 2027 yazına kadar takımda kalmasını sağladı. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz