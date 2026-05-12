Torbalıspor ile Manisaspor BAL'da rakip

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta play-offta ilk turda rakiplerini eleyerek yollarına devam eden Torbalıspor ile Manisaspor yarın ikinci turda rakip olacak. Torbalı'daki Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Rakibini mağlup eden taraf grup finalinde lider Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor'la karşılaşacak. Gruptan lider çıkacak ekip 3'üncü lige çıkmak için final maçı oynamaya hak kazanacak.

