- Toprak ve Ayhancan'dan Erzincan Karanlık Kanyon'da sıra dışı performans

İSTANBUL - Dünya Superbike Şampiyonası tarihindeki ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu ve DTM'de düzenli yarışan yarış pilotu Ayhancan Güven, Erzincan Kemaliye'de bulunan dünyanın en zorlu yollarından birinin bulunduğu ve özellikle motor sporcuları arasında dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'da birbirlerine meydan okudu.

Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ve motor sporları dünyasının en prestijli yarış serilerinden DTM'de yarışan Ayhancan Güven, Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da bir araya geldi. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan ve motor sporları camiasının en tehlikeli yollar arasında gösterdiği Karanlık Kanyon'da, Erzincan Valiliği'nin desteğiyle birbirilerine meydan okuyan yetenekli sporcular zor şartlar altında hünerlerini sergiledi.

2021 yılında Türkiye'ye Dünya Superbike Şampiyonluğunu getiren Toprak Razgatlıoğlu, keskin virajlarla dolu yolda motosikletiyle ilerlerken, dünyanın en üst düzey sürücülerinin sahibi olduğu Platinum lisansını bu sene almayı başaran Ayhancan Güven, kariyerinde ilk kez kullandığı ve Castrol'ün 100 yılı aşkın süredir motor sporlarındaki tecrübesi ile geliştirdiği performans odaklı ürünlerinin kullanıldığı Skoda Fabia Rally2 aracıyla nefes kesici bir mücadele sergiledi. İlk kez, alışmış oldukları asfalt zeminin dışında mücadele eden ikili, birbirlerini de zorlayarak sınırlarının ötesine geçti.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, deneyimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kanyonda motosiklet sürmek pistte sürmekten çok farklı. Motosikletim durmak için çok ağırdı ve sürüşü kolay bir arazi değildi ancak benim için heyecan verici bir deneyimdi" dedi.

Bu yıl tekrar DTM'de boy göstermeye hazırlanan Ayhancan Güven ise, "Kanyon boyunca pek çok engel vardı ve tünellerden geçmek oldukça zordu ama gayet iyi geçtik. Bu aracı ilk kez kullanıyordum ve direksiyon seti normalde kullandığımdan tamamen farklıydı. Zorlu bir deneyimdi ancak çok eğlendim" diye konuştu.

UNESCO tarafından 2021 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Karanlık Kanyon, yaklaşık 25 kilometre uzunluğu, 1 kilometreyi geçen derinliği, 10-15 metrelere kadar daralan tabanı ve yüksek eğimiyle dünyanın en ilginç ve zorlu parkurları arasında yer alıyor.