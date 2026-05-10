Bayburtlu boksör Toprak Salman Türkiye şampiyonu oldu
Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Toprak Salman, Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği'nde 80 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Ayrıca 'En Dövüşken Boksör' kupasını da aldı.
Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Toprak Salman, Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında 80 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Kars'ta yapılan Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında Bayburt'u temsil eden Salman, 80 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.
Turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Salman, şampiyonluğun yanı sıra 'En Dövüşken Boksör' kupasını da aldı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı