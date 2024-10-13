Üye Girişi
Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de 11. Ayak Yarışını Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de 11. Ayak Yarışını Kazandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ikinci yarışını birinci olarak tamamladı. Kenan Sofuoğlu, yarışı Kocaeli'de ailesiyle birlikte takip etti ve Toprak'ın şampiyonluk umutlarını dile getirdi.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci bitirdi. Kenan Sofuoğlu yarışı ailesiyle birlikte Kocaeli'de canlı takip etti. Yarışın sonunda alanda bulunanlar büyük sevinç yaşadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, "Benim için zordu. Bugün Toprak'ın Portekiz'de şampiyon olma şansı vardı. Abisi, hocası, menajeri olarak yanında olmayı çok istiyordum. Bir yandan da Zayn'in de riskli bir şampiyonası vardı. Toprak'a, 'Haftaya inşallah şampiyonluğa ulaşacaksın. Burada Zayn'in şampiyonluğunu alalım. Seninle beraber inşallah İspanya'da 2. Dünya Süper Bike şampiyonluğunu alırız' dedim. Gönlümce oldu. Toprak kazandı, şampiyonluk İspanya'ya kaldı. İnşallah oradan da şampiyonluğu alıp, 3 haftada, 3 şampiyonluk yaparız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Kenan Sofuoğlu Portekiz kocaeli Dünya Spor

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali

Elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.