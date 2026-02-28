Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk kez start alacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk kez start alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine Tayland Grand Prix'siyle başlayacak. İlk antrenman seansında 21. sırada yer alan Razgatlıoğlu, sprint yarışında ise 20. sırada tamamladı. Performansından tam memnun olmadığını belirten Razgatlıoğlu, ilerleyen yarışlarda daha iyi sonuçlar almayı umut ediyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine yarın Tayland Grand Prix'siyle başlayacak.

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın birinci ayağı olan Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun uzun süredir beklenen MotoGP macerası da resmen başladı.

Dün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Marco Bezzecchi en iyi dereceyi elde ederken, Toprak Razgatlıoğlu günü 21. sırada tamamladı. Bugün yapılan sprint yarışına ise iyi başlayan Razgatlıoğlu, rakiplerini geride bırakarak 15. sıraya kadar yükseldi. Ancak son turda geçirdiği ufak kazanın ardından yarışı 20. sırada tamamladı.

Organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motor sporları tutkunları da milli sporcu ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Yarışları Türk izleyiciler de takip etti.

Sprint yarışının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, performansından henüz tam anlamıyla memnun olmadığını belirterek, yaşadığı kazaya dikkat çekti. Yeni motosikletine uyum sürecinin halen devam ettiğini ifade eden milli sporcu, hem motosiklet üzerinde hem de kendi performansında yapacağı gelişmelerle ilerleyen yarışlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğine inandığını söyledi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP kariyerindeki ilk yarışı yarın TSİ 11.00'de start alacak. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 öğrenci hayatını kaybetti

İlkokul vuruldu, 51 öğrenci hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı