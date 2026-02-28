Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk kez start alacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine yarın Tayland Grand Prix'siyle başlayacak.

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın birinci ayağı olan Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun uzun süredir beklenen MotoGP macerası da resmen başladı.

Dün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Marco Bezzecchi en iyi dereceyi elde ederken, Toprak Razgatlıoğlu günü 21. sırada tamamladı. Bugün yapılan sprint yarışına ise iyi başlayan Razgatlıoğlu, rakiplerini geride bırakarak 15. sıraya kadar yükseldi. Ancak son turda geçirdiği ufak kazanın ardından yarışı 20. sırada tamamladı.

Organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motor sporları tutkunları da milli sporcu ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Yarışları Türk izleyiciler de takip etti.

Sprint yarışının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, performansından henüz tam anlamıyla memnun olmadığını belirterek, yaşadığı kazaya dikkat çekti. Yeni motosikletine uyum sürecinin halen devam ettiğini ifade eden milli sporcu, hem motosiklet üzerinde hem de kendi performansında yapacağı gelişmelerle ilerleyen yarışlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğine inandığını söyledi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP kariyerindeki ilk yarışı yarın TSİ 11.00'de start alacak. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı