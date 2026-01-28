Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan Malezya'da "MotoGP" testi

Haberler

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Malezya'da test yapacak. İlk yarışına Tayland'da Pramac Racing takımıyla çıkacak.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Malezya'da yarın test için gaza basacak.

MotoGP'de ilk yarışına 27 Şubat'ta Tayland'da Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Toprak, öncesinde 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde test yarışlarında piste çıkacak.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanının da sahibi olacak Toprak, Sepang'daki testlerde İtalya merkezli Pramac Racing motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de Pramac Yamaha ile 2026 sezonunda kullanacağı yeni motosiklet ve renk düzeni, İtalya'nın Siena kentinde tanıtılmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Antalya'nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP kariyerindeki ilk mücadelesini 27 Şubat'ta Tayland'da verecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
