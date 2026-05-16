Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı kaza nedeniyle sıralama turunu tamamlayamadı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6. yarışındaki sıralama turunu kaza nedeniyle tamamlayamadı ve yarınki yarışa 22. sırada başlayacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6. yarışındaki sıralama turunu yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.
İspanya'nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta motosikletinin kontrolünü kaybederek düşen 29 yaşındaki milli sporcu, sıralama turunu sonuncu sırada bitirdi.
Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 15.00'te koşulacak yarışa 22. sırada başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı