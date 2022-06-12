Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı - Haberler

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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyuma çıktı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu 8'inci yarışında 2'nci oldu.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu 8'inci yarışında 2'nci oldu.

İtalya'daki Misano Pisti'nde koşulan sezonun 8'inci yarışına ilk cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ile girdiği kıyasıya rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Razgatlıoğlu sabah saatlerinde yapılan Superpole yarışını da birinci bitirmeyi başarmıştı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda beşinci ayak 15-17 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de koşulacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Alvaro Bautista Redbull İtalya Spor Haberler

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