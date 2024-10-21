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Toprak Razgatlıoğlu, İkinci Dünya Şampiyonluğunu Kutlayarak İstanbul'a Geldi

Toprak Razgatlıoğlu, İkinci Dünya Şampiyonluğunu Kutlayarak İstanbul'a Geldi
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İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında başarılı bir performans sergileyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 493 puan toplayarak ikinci kez dünya şampiyonu oldu. İstanbul Havalimanı'na döndükten sonra motosiklet tutkunları ve ailesi tarafından coşkuyla karşılandı.

İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci olup puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İstanbul'a geldi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ROKiT BMW Motorrad ile yarıştığı ilk sezonunda ikinci Superbike şampiyonluğuna ulaştı. Puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu olan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Malaga şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Pasaport ve valiz işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı VİP terminalinden çıkış yapan Razgatlıoğlu'nu motosiklet tutkunlarının yanı sıra ailesi ve sevenleri karşıladı. Razgatlıoğlu'nu karşılamaya gelen isimler arasında en çok dikkat çeken isim Türk motosiklet yarışçısı ve aynı zamanda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu oldu.

Toprak Razgatlıoğlu: "Sezonu şampiyonlukla tamamlamak çok mutluluk verici"

Yoğun sevgi göstesisinde bulunulan Toprak Razgatlıoğlu, duygularını paylaşarak yaptığı açıklamada, "Şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Başarıdan dolayı çok gurur duyuyorum. Ülkeme bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak çok mutluluk verici. İstiklal Marşı'nı birçok ülkede insanlara dinlettik" ifadelerini kullandı.

"Seneye de dünya şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyorum"

Razgatlıoğlu, sezonun kolay geçmediğini belirterek, "Sezon başında BMW ile anlaşmıştım. BMW hakkında çok iyi şeyler söylenmedi. Sezonun içinde 13 kere üst üste birincilikle yeni bir rekor kırdık. Kazanın ardından da büyük bir geri dönüş yaptık. Dünya şampiyonluğunu tekrardan kazandık. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Herkesin bu başarıda çok büyük emeği var. Federasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Seneye de dünya şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyorum" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu: "Türkiye'nin Toprak'ı duymaması bizim için üzücüydü"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısını Türkiye'de duyurmak istediklerini vurgulayarak, "Kendisini dünya tanıyor. Türkiye'nin Toprak'ı duymaması bizim için üzücüydü. Rahmetli başkanımız Bekir Yunus Uçar'ı anmak istiyorum. Toprak'a çok büyük emekler vermişti. Bu şampiyonluğun planını birlikte yapmıştık. Şu anda elimizde dünyanın en değerli motosiklet yarışçısı var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından motosiklete binen Toprak Razgatlıoğlu, alandan alkışlarla ayrılırken, motosiklet sürücüleri de kendisine eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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