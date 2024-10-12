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Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de Superbike Yarışını Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de Superbike Yarışını Kazandı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında Estoril Pisti'nde yaptığı birinci yarışta birinci olarak podyumun zirvesinde yer aldı. Yarışta Ducati'nin pilotu Alvaro Bautista'nın kaza yapmasının ardından Toprak, genel klasmanda puanını 439'a çıkararak şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağındaki ilk yarışta podyumun zirvesinde yer aldı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı, 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Sıralamada pole pozisyonunu elde eden Toprak, yarış öncesi yaptığı açıklamada, "Islak zeminde pole pozisyonunu almak benim için zordu, mutluyum. Islak zeminde pole pozisyonunu kazanmak da ilk oldu. Yarışa ıslak ve kuru şartlarına göre de hazırız, bu hafta sonu benim için çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Estoril'deki hafta sonunun 21 turluk birinci yarışında BMW fabrika takımıyla Toprak Razgatlıoğlu, ilk bölümde Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista ile çekişme yaşadı. Yarışın bitimine 11 tur kala Bautista, kaza yaparak motordan düştü, İspanyol pilot daha sonra motoruna binerek pit alanına gitti.

Kalan turları da en önde tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Yarışta Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Honda'dan İspanyol Iker Lecuona üçüncü oldu.

Genel klasmanda puanını 439'a çıkartan Toprak, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkını 44'e yükselterek şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Genel klasmanda Nicolo Bulega 395 puanla 2'nci, Alvaro Bautista ise 333 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Toprak, Estoril'de yarın önce TSİ 13.00'te Superpole'de, ardından da TSİ 16.00'da hafta sonunun 21 turluk ikinci ana yarışında gaza basacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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