Üye Girişi
Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 10. galibiyetini kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 galibiyet alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, her galibiyetinin ardından ilginç kutlamalar yaparak insanların sempatisini kazanıyor. Şampiyonanın lideri olan Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW adına yarıştığı Çekya'daki üç yarışı da kazanarak büyük başarı elde etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 galibiyet alarak genel sıralamada lider konumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, her galibiyetinin ardından ilginç kutlamalar yaparak insanların sempatisini kazanıyor.

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW adına yarıştığı Çekya'daki üç yarışı da kazanarak superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu. Şampiyona'nın 4., 5. ve 6. ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde eden Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürüyor. Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta gerçekleşecek yarışlara hazırlanan Razgatlıoğlu, her galibiyetinin ardından yaptığı zafer şovlarıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Galibiyetlerin ardından tavla oynamasının yanı sıra bıyık takarak kupa kaldırıp poz veren Razgatlıoğlu, insanların sempatisini kazanıyor.

"Kenan abinin gülerken gözlerinden yaş geldi"

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Her yarışın sonunda farklı bir şeyler yapmaya başladım. Çünkü biraz da eğlenceli gelmeye başladı bana ki insanlar da gerçekten çok seviyor ve hoşuna gidiyor. O yüzden bu şekilde başladık. Türk abilere, 'Hiç Almanya'dan gelen yok mu bir tavla getirsinler' dedim. Türkiye'den getiremedik tavlayı sağ olsunlar yardımcı oldular Almanya'dan tavla getirdiler. Orada da bir düşüncem vardı yarış bittikten sonra tavla oynayalım, bir zar atalım, fotoğraf çekinelim. O şekilde aslında birazcık yeni fikirler oluşturmaya çalışıyoruz. Ondan öncesinde de aslında bıyık şakası vardı çünkü ben kendimde her zaman bıyıklı emoji yapıyorum. Bizim abiler de artık yanımda alıp getirmişler takma bıyık. 'Bu sefer artık gerçek olsun' dediler. Ben de 'Çok iyi düşünmüşsünüz. Cumartesi günkü yarışta birinci olursak bunu yapalım' dedim. Arkaya gittim ve bir anda bıyıklı bir şekilde geldim. Zaten herkes kahkaha attı. Özellikle Kenan abinin gözlerinden yaş geldi gülerken. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bakalım Portekiz'de şimdi düşünüyoruz yeni şeyler' dedi.

"Antrenmanlarda kimin ne kadar hızlı ya da yarışın içinde neler olabileceği belli olabiliyor"

Antrenmanlarda kendisinin galip geleceğini anladığını aktaran Razgatlıoğlu, "Cuma gününden birazcık işin rengi belli oluyor diyebilirim. Cuma günü antrenmanlarda kimin ne kadar hızlı ya da yarışın içinde neler olabileceği belli olabiliyor. Zaten her zaman şöyle yapıyorum. Biz hızlı olsak da biliyorsunuz bu motor sporları her şey olabilir düşebilirsiniz, elektronik problem, teknik problem yaşayabilirsiniz. Bunlarda her zaman şunu diyorum, 'Birinci olursak eğer abi bunu yaparız.' Açık ara 11 saniye bile gitsem motor bozulsa yani hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden ben her zaman yarışa çıkarken, 'Abi birinci olursa inşallah bunları yaparız' diye kendim de söylüyorum ki bu her zaman değişmeyecek. Hep böyle söyleyeceğim. Yani yarışta ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. O yüzden bakalım Portekiz'de neler gelecek" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Dünya Bmw Motosiklet Spor Güncel Haberler

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

 77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title