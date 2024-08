Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 10. galibiyetini kutladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 galibiyet alarak genel sıralamada lider konumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, her galibiyetinin ardından ilginç kutlamalar yaparak insanların sempatisini kazanıyor.

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW adına yarıştığı Çekya'daki üç yarışı da kazanarak superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu. Şampiyona'nın 4., 5. ve 6. ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde eden Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürüyor. Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta gerçekleşecek yarışlara hazırlanan Razgatlıoğlu, her galibiyetinin ardından yaptığı zafer şovlarıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Galibiyetlerin ardından tavla oynamasının yanı sıra bıyık takarak kupa kaldırıp poz veren Razgatlıoğlu, insanların sempatisini kazanıyor.

"Kenan abinin gülerken gözlerinden yaş geldi"

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Her yarışın sonunda farklı bir şeyler yapmaya başladım. Çünkü biraz da eğlenceli gelmeye başladı bana ki insanlar da gerçekten çok seviyor ve hoşuna gidiyor. O yüzden bu şekilde başladık. Türk abilere, 'Hiç Almanya'dan gelen yok mu bir tavla getirsinler' dedim. Türkiye'den getiremedik tavlayı sağ olsunlar yardımcı oldular Almanya'dan tavla getirdiler. Orada da bir düşüncem vardı yarış bittikten sonra tavla oynayalım, bir zar atalım, fotoğraf çekinelim. O şekilde aslında birazcık yeni fikirler oluşturmaya çalışıyoruz. Ondan öncesinde de aslında bıyık şakası vardı çünkü ben kendimde her zaman bıyıklı emoji yapıyorum. Bizim abiler de artık yanımda alıp getirmişler takma bıyık. 'Bu sefer artık gerçek olsun' dediler. Ben de 'Çok iyi düşünmüşsünüz. Cumartesi günkü yarışta birinci olursak bunu yapalım' dedim. Arkaya gittim ve bir anda bıyıklı bir şekilde geldim. Zaten herkes kahkaha attı. Özellikle Kenan abinin gözlerinden yaş geldi gülerken. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bakalım Portekiz'de şimdi düşünüyoruz yeni şeyler' dedi.

"Antrenmanlarda kimin ne kadar hızlı ya da yarışın içinde neler olabileceği belli olabiliyor"

Antrenmanlarda kendisinin galip geleceğini anladığını aktaran Razgatlıoğlu, "Cuma gününden birazcık işin rengi belli oluyor diyebilirim. Cuma günü antrenmanlarda kimin ne kadar hızlı ya da yarışın içinde neler olabileceği belli olabiliyor. Zaten her zaman şöyle yapıyorum. Biz hızlı olsak da biliyorsunuz bu motor sporları her şey olabilir düşebilirsiniz, elektronik problem, teknik problem yaşayabilirsiniz. Bunlarda her zaman şunu diyorum, 'Birinci olursak eğer abi bunu yaparız.' Açık ara 11 saniye bile gitsem motor bozulsa yani hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden ben her zaman yarışa çıkarken, 'Abi birinci olursa inşallah bunları yaparız' diye kendim de söylüyorum ki bu her zaman değişmeyecek. Hep böyle söyleyeceğim. Yani yarışta ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. O yüzden bakalım Portekiz'de neler gelecek" diye konuştu. - SAKARYA