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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonluğunu İkinci Kez Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonluğunu İkinci Kez Kazandı
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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında ikinci olarak şampiyonluğu garantileyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü. Karşılanma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12'nci ve son ayağının ilk yarışını ikinci bitirerek dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışını ikinci tamamladı ve puanını 493'e çıkararak ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2021 yılında da dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu bu başarıyı tekrarladı. Dünya şampiyonluğunu garantiledikten sonra 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı olan Jerez'deki ikinci yarışı da birinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen Razgatlıoğlu için karşılama töreni gerçekleştirildi. Alkışlarla karşılanan dünya şampiyonu milli motosikletçi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir şampiyonluk daha kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Toprak Razgatlıoğlu, "Böyle bir karşılama olduğu için gerçekten çok mutluyum. Gurur duyuyorum çünkü ülkemize tekrar bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Kolay bir sezon değildi ama şampiyonlukla kapatmak mutluluk verici. Birçok ülkede istiklal marşını okuttuk, dinlettik. Bu çok gurur verici. İnşallah nice şampiyonluklara diyelim" dedi.

"KAZANIN ARDINDAN ÇOK BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Sezon içerisinde geçirdiği kazanan ardından çok büyük bir geri dönüş yaptığını söyleyen milli motosikletçi, "BMW ile anlaştığımızda herkes iyi şeyler söylememişti. Sezon içerisinde 13 kez birincilikle yeni bir rekor kırmış olduk. Daha sonra bir kaza geçirdim. O kazanın ardından gerçekten çok büyük bir geri dönüş yaptık ve şampiyonluk mücadelesi verdik. Dünya şampiyonluğunu tekrar kazandık ve ikinci dünya şampiyonluğumuzu kazanmış olduk. Bizim en mutlu olduğumuz şey birinci olduktan sonra istiklal marşını okutmak ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak. Öncelikle Kenan abiye teşekkür ediyorum. Bizim üstümüzde çok büyük emeği var. Federasyon başkanımıza, federasyona, Spor Bakanlığı'na, Red Bull'a teşekkür ediyorum. Herkesin çok büyük emeği var. Çok büyük bir aileyiz. Nice başarılara diyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM SENEYE DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK"

Son olarak gelecek hedeflerinden bahseden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Hedefim seneye de aynı şekilde mücadele ederek dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmak. Sezon başlamadan aynı şeyi söylemek kolay değil ama ben şu an şampiyonluğumun tadını çıkarmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

KENAN SOFUOĞLU: ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Toprak Razgatlıoğlu'na ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını aktaran eski milli yarışçı Kenan Sofuoğlu, "Toprak'ın başarısını biz Türkiye'de duyurmak istiyoruz. Dünyanın tanıdığı sporcuyu Türkiye'nin tanımaması üzücüydü. Sizin bu ilginiz, Toprak'ın başarısı üzerine buraya gelmeniz bizi mutlu etti. Rahmetli başkanımız Bekir Yunus Uçar'ı anmak istiyorum. Kendisi burada olmak çok istedi. En büyük emek verenlerden biri oydu. Şu an elimizde belki de dünyanın en değerli motosiklet yarışçısı var. Onun kıymetini bilmek lazım. Bizler elimizden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yaptı" sözlerini sarf etti.

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, açıklamaların ardından düzenlenen motosiklet ve otomobillerden oluşan konvoy ile alandan ayrıldı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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