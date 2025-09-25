Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da İlk Zaferini Hedefliyor

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da İlk Zaferini Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Aragon etabında kariyerindeki ilk zaferini kazanmayı ve 12 yarışlık galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Rakipleriyle olan puan farkını artırmayı hedefleyen Razgatlıoğlu, zorlu bir mücadele verecek.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağında İspanya'nın Aragon pistinde mücadele edecek. Genel klasman lideri olarak piste çıkacak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazanmayı ve 12 yarışlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) heyecan bu hafta sonu İspanya'nın Aragon pistine taşınıyor. Üst üste 12 galibiyet alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini elde etmek için piste çıkacak.

Sezon boyunca sergilediği üstün performansla 469 puana ulaşan Razgatlıoğlu, şampiyonada en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise 260 puanla İtalyan pilot Danilo Petrucci yer alıyor. Bu tabloyla Aragon etabına girecek olan Razgatlıoğlu, puan farkını açmayı ve üst üste zaferlerle adını WSBK tarihine yazdırmayı hedefliyor. Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da üst üste iki yarış daha kazanması halinde 13 yarış ile kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu geliştirmiş olacak.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da Aragon'da puanlar almak için piste çıkacak. Yamaha YZF-R1 ile mücadele edecek olan sporcu, Magny-Cours'da birinci ana yarışta elde ettiği 10.'luk derecesinin ardından bu hafta sonu daha yüksek sıralara çıkmayı amaçlıyor.

Aragon etabında, yarın yapılacak antrenman seanslarının ardından 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 15.00'te ise ilk yarış koşulacak. 28 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışının ardından, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç

Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.