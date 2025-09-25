Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da Galibiyet Peşinde

DÜNYA Superbike Şampiyonası'nnda (WSBK) genel klasmanda lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Aragon pistinde mücadele edecek. Genel klasman lideri olarak piste çıkacak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazanmayı ve 12 yarışlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sezon boyunca sergilediği üstün performansla 469 puana ulaşan Razgatlıoğlu, şampiyonada en yakın rakibi İtalyan Nicolò Bulega'nın 39 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise 260 puanla İtalyan pilot Danilo Petrucci yer alıyor. Bu tabloyla Aragon etabına girecek olan milli sporcu puan farkını açmayı ve üst üste zaferlerle adını WSBK tarihine yazdırmayı hedefliyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da üst üste iki yarış daha kazanması halinde 13 yarış ile kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu geliştirmiş olacak.

BAHATTİN SOFUOĞLU DA ARAGON'DA PİSTE ÇIKACAK

Red Bull bir başka sporcusu Bahattin Sofuoğlu da Aragon'da puanlar almak için piste çıkacak. Yamaha YZF-R1 ile mücadele edecek olan sporcu, Magny-Cours'da birinci ana yarışta elde ettiği onunculuk derecesinin ardından bu hafta sonu daha yüksek sıralara çıkmayı amaçlıyor.

Aragon etabında, yarın yapılacak antrenman seanslarının ardından 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 15.00'te ise ilk yarış koşulacak. 28 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışının ardından, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.