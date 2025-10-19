Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

İSTANBUL, –MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu.

Milli yarışçı Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

BAKAN BAK'TAN TOPRAK RAZGATLIOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu'na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
