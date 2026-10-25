Tomarza'da 29 Ekim etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve dart turnuvası yapıldı

Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tomarza'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapıldı. Sporcular iki branşta mücadele etti. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin coşkusu sporla buluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada sporcular, masa tenisi ve dart branşlarında kıyasıya yarıştı. Müsabakalar boyunca dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ön planda tutuldu. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

Turnuvaya katılan tüm sporcular, gösterdikleri mücadele ve sportif başarılar nedeniyle tebrik edildi. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen personele ve antrenörlere de teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı