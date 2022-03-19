Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması

"U17 Avrupa Şampiyonası yolunda Arda Güler'e ihtiyaç vardı"

"Emirhan İlkhan iyi bir oyuncu"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in U17 Milli Takımı'na ve Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan'ın U18 Milli Takımı kadrosuna davet edilmeleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.