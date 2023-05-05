- Tolunay Kafkas : "Bu turu geçeceğimize inanıyorum"

İSTANBUL - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara'da turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü deplasmanda mücadele ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Aldığımız sonuç tatmin etmedi. İkinci yarıda oyuncu değişiklilerin istediğim sonucu getirmedi. İkinci yarı top bizdeyken set oyununu çözemedik. Bizim olmayan tarzda oynadık. Bu telefi edilmeyecek bir sonuç değil. Ankara'da taraftarımızla birlikte bu turu geçeceğimize inanıyorum. İkinci yarıdan ders almamız lazım. Bir an önce Trabzonspor maçına odaklanıp, ligdeki konumuzu sağlamlaştırmak istiyoruz. 10 kişi kalan takıma karşı her şeyi denedik. Çok pozisyona girdik. Hamleler istediğimizi vermedi. Golde de bireysel hatalar var. Üstüne koyarak giden bir takımdık. Çok ara oldu. Takımların ritmini bozuyor. Bu maç bizde de öyle gördüm. Umarım geçicidir. Bu tur atlanmayacak tur değil. Biz turu atlarız" diye konuştu.