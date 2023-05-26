MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir maçının ardından, 'Bu camiaya final maçını yaşattırmak isterdik. Maalesef futbolun içinde bunlar var. İki maçın sonucunda da kaybettik' dedi.

- Tolunay Kafkas : "Bu camiaya final maçını yaşattırmak isterdik"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir maçının ardından, "Bu camiaya final maçını yaşattırmak isterdik. Maalesef futbolun içinde bunlar var. İki maçın sonucunda da kaybettik" dedi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında evinde karşılaştığı Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olarak ayrılan MKE Ankaragücü turnuvadan elendi. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kafkas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada hak ettikleri bir performans sergilediklerini dile getiren Kafkas, "Bu camiaya, büyük taraftara, başkana final maçını yaşattırmak isterdik. Maalesef futbolun içinde bunlar var. İki maçın sonucunda da kaybettik. Lige döneceğiz. Ligde çok da rahat olduğumuzu düşünmüyorum. Üç tane maçımız var. Galatasaray, Kayserispor ve Adana Demirspor zorlu maçlar. Bir an önce lig de tutunup yolumuza devam etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Amatörce bir kart gördü"

Mujakic'in maçın son dakikalarında bir pozisyona itirazından kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasının telafisinin olmayacağını aktaran Kafkas, "Hakem haklı, çok amatörce bir kart gördü. Bu kabul edilemez. Ligde olsa telafisi vardı ama turnuvada yok. Ailelerimiz ve bütün tribün bize destek verdi. Bunu kabul etmek doğru değil, yaptığı tamamen yanlıştı. Umarım hayatında bu tip bir olaydan büyük bir ders alır. Çünkü bu tip final maçları her zaman yaşanmıyor. Bence kendi içinde bunun bedelini çok ağır öder" ifadelerine yer verdi.