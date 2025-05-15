Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un başkanlığını yürüten Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile görüştüğü iddia edilmişti. Tolunay Kafkas, bu iddialara açıklık getirdi.

''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK''

Radyospor'da Salim Manav'a canlı yayında konuşan Tolunay Kafkas, "Önümüzdeki günlerde bu konular netleşecektir. Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Beerschot Kulübü ve başkanın konuyla ilgili açıklaması olacaktır. Beklemek lazım. Hiçbir şey için ben kesin konuşmam. Bakalım önümüzdeki günler bizler adına neler getirecek" dedi.

KARİYERİ

Teknik direktörlüğe 2007 yılında Kayserispor'da başlayan Tolunay Kafkas daha sonra Gaziantepspor, Trabzonspor, Karabükspor, Kayserispor, Akhisarspor, Türkiye U21, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük takımlarında görev yaptı. Deneyimli hoca ayrıca, milli takımda altyapı koordinatörlüğü ve altyapı direktörlüğü görevlerini de üstlendi.