Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı sporcu Ahmet Ensar Akbaş, başarıları nedeniyle ödüllendirildi. Çeyrek altın ile ödüllendirilen Akbaş, antrenörü ile birlikte yerel yönetimi ziyaret etti.

Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, altın ile ödüllendirildi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Cluj-Napoca kentindeki şampiyonaya katılan ve 15 yaş kategorisinde ikinci olan Ensar, antrönörü Aziz Erdoğdu ile Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal'ı ziyaret etti.

Soysal, Akbaş'ı tebrik ederek, "Akbaş'ın derece yapmayı bizleri çok mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum. Beldemizden daha çok sporcunun başarılı olacağına inanıyorum." dedi

Erdoğdu da başkanlarının her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, "İnşallah daha çok derece yaparız." ifadesini kullandı.

Soysal, Akbaş'a çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Spor
