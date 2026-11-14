Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Topçam Yaylası'nda oryantiring şampiyonası başladı, 2 bin 500 kişi ağırlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Topçam Yaylası'nda düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı başladı. Sporcular uzun mesafe parkurunda harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarına ulaşmaya çalışırken organizasyon kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişinin kentte ağırlanması bekleniyor.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ın Topçam Yaylası'nda başladı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, Topçam Yaylası'nda hazırlanan uzun mesafe parkurunda harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı.

Organizasyon kapsamında sporcular, antrenörler, hakemler, teknik ekipler ve refakatçilerle yaklaşık 2 bin 500 kişinin kentte ağırlanması bekleniyor.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İl Özel İdaresinin ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları, Tokat Turizm Tanıtma Derneği ile Oryantiring Federasyonu Tokat İl Temsilciliği tarafından yürütülüyor.

Organizasyon, 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy açıkladı: ABD ilk kez NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmeyi sordu! Uygun teklifi referanduma götürecek

NATO'ya karşılık Donbas! ABD'nin sorusunu Zelenskiy açıkladı
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai32

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

Ve beklenen son: Yeniden Süper Lig'de
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı