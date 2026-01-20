Haberler

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Yeşilyurt ve diğer ilçelerde kar kalınlığı 30 ile 90 santimetre arasında değişirken, belediye ve özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor.

Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına yeniden başladı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.

Almus ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Spor
