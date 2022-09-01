Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat spor haberi... Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Haberleri

Tokat spor haberi... Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Tokat haberleri... Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına ağustos ayında başladıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Gür, "Tokat Belediye Plevne spor ile 1 yıl için anlaşma yaptım. Bu sene Plevne spor'un başarısı için çalışacağız. Bize her zaman destek olan yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." dedi.

İdmanları ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Plevne spor olarak günde iki idman yapıyoruz. Sabahları salonda kondisyon, akşam spor salonunda topla idman yapıyoruz. Şu anda kadromuzda 13 sporcumuz var. Kadromuzda şu an yabancı oyuncumuz yok. Sezon başlayana kadar günde iki antrenman ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Takıma pazartesi gününe kadar izin verdim. Pazartesi günü antrenmanlarımıza tekrar başlayacağız."

Gür, takımın genç oyunculardan kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Spor

voleybol Sigorta Tokat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title