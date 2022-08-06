Tokat gündem: SPOR Topçam Yağlı Pehlivan Güreşleri, Tokat'ta başladı

Topçam Yağlı Pehlivan Güreşleri, Tokat'ta başladı

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)- Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Topçam Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.

Topçam Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ali Yücel Spor Salonu'nun yanında bulunan Uzunburun mevkisinde başladı. Güreşlere; Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Erkal, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Mustafa Arslan, Nedim Gürel, Faruk Akkoyun, Ertuğrul Dağdeviren gibi Kırkpınar'da boy gösteren birçok pehlivanında içinde bulunduğu 550 güreşçi katıldı.

Bu yıl güreşlerin 9'uncusunu düzenlediklerini ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Daha öncekiler karakucak şeklindeydi. Son 2 yıldır ise belediye olarak yağlı pehlivan güreşlerini organize ettik. Topçam Festivali ismiyle bu güreşleri başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettireceğiz. Toplam 550 güreşçimiz bu meydanda güreşti. Kırkpınar'daki başpehlivanlarımız Tokat'ta güreşseverlerin huzurunda oldular .Hiçbir spor dalında tekbirler, dualar, salavatlar yokken, ata sporumuz güreşte hepsi mevcut. Tokat'ın güreşte kendisinden söz ettiren bir il olması için daha güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz. Güreş alanını düzenleyeceğiz, tribünler yapacağız. Daha fazla güreşçimizi şehrimize getireceğiz. Seneye çok daha güzel güreşlerde buluşmayı ümit ediyorum. Şehrimize, Tokatlı güreşseverlere, sporcularımıza, hocalarına ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.