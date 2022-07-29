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Tokat haberi: Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ta devam ediyor

Tokat haberi: Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ta devam ediyor

Tokat habere göre Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ın Turhal ilçesinde sürüyor.

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Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ın Turhal ilçesinde sürüyor.

Türkiye Havacılık Federasyonu ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Tuhak Sportif Havacılık Kulübü tarafından Şenyurt Mercimektepe mevkisinde organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İran, Almanya, İsveç ve Avusturya'dan 5'i kadın 70 sporcu katılıyor.

Tuhak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Başdemir, AA muhabirine, şampiyonada puan yarışlarının 2 gün önce başladığını kaydetti.

Organizasyonun 4. gününde olduklarını hatırlatan Başdemir, "Şu ana kadar şampiyona iyi gidiyor. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sporcularımız yarışmalarda puan almak için yarışıyor. Yarışmanın sona ermesine iki günümüz kaldı. Sporcularımız, yarışmada gökyüzünde renkli görüntüler oluşuyor. " diye konuştu.

Şampiyonada genel, kadınlar ve kulüpler klasmanında yarışan sporcular, 1200 metre yükseklikteki Mercimek Tepe'den atlayışlarına devam ediyor.

Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor

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