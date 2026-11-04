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Tokat Belediyespor, teknik direktörlüğe Fuat Erarslan'ı getirdi

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Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor, teknik direktörlük görevine Fuat Erarslan'ı getirdi. Kulüp, Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını ve yeni teknik direktörünü sosyal medya açıklamasıyla duyurdu.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Fuat Erarslan getirildi.

Teknik direktör Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Tokat temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fuat Erarslan ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Fuat Erarslan'a hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine kulübümüz çatısı altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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