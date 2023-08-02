Tokat Belediye Plevnespor'da 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi

Futbolda, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor'da transfer edilen 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi. Takımda 12 futbolcu ile sözleşme yenilenirken, 9 oyuncu da transfer edildi.

Futbolda, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor'da transfer edilen 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

Takımda 12 futbolcu ile sözleşme yenilediklerini 9 oyuncuyu da transfer ettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman işlerimizde başarıyı hedefliyoruz. Son iki yılda iki kademede şampiyon olarak bu yıl 3. lige yükseldik. Yeni sezon için bize BAL liginde başarıyı getiren takımın iskeletini bozmadan 12 oyuncumuz ile sözleşme yenilemiştik. Bugün de dış transferde 9 yeni oyuncumuz ile sözleşme imzaladık. Yine kolej havasında, kardeşliğin yüksek olduğu bir takım organizasyonuyla sezon sonunda başarıya ulaşmak istiyoruz. Hedeflerimiz, her zaman olduğu gibi zirveyi yakalamak ve başarılarla sezonu tamamlamak. Ben sezon boyunca emek verecek bütün takıma, teknik ekibe, yönetime, kulüp çalışanlarına başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından, transfer edilen Batuhan Yılmaz (Gölbaşı Belediye), Burak Seres (Büyük Anadolu Kırıkkale), Furkan Şan (Manavgat Belediyespor), Kadir Enes Kira (Çankaya FK), Ebubekir Elihoş (Erbaaspor), Mustafa Sarıgözoğlu (Eyüpspor) İsmail Can Fidan (Eyüpspor), Emircan Çelik (Alanyaspor), Mert Altinöz (Cebu FC) sözleşmeye imza attı.