TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Murat Hüseyin Yılmaz oldu

Güncelleme:
TOFAŞ Basketbol Süper Ligi takımında başantrenörlük görevine Murat Hüseyin Yılmaz getirildi. Daha önce kulüpte oyuncu ve antrenör olarak uzun yıllar görev yapan Yılmaz, Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından bu görevi devraldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Murat Hüseyin Yılmaz getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve gelen Kuzey Makedonyalı başantrenör Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından bu göreve kulüpte daha önce 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük görevinde bulunan Murat Hüseyin Yılmaz'ın getirildiği belirtildi.

Yılmaz'ın uzun yıllardır kulüp bünyesinde çeşitli görevler üstlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Murat Hüseyin Yılmaz, A takım teknik kadrolarımızda değerli katkılar sunmuştur. Kulübümüzün iç yapılanmasından gelen ve kulüp kültürümüzü iyi tanıyan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, bu yeni sorumlulukla takımımızın başında yer alacaktır. Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal



