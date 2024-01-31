Üye Girişi
Haberler

Tofaş, SIG Strasbourg'u mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Grubu 2. hafta maçında Tofaş, konuk ettiği SIG Strasbourg'u 93-71'lik skorla mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Grubu 2. hafta maçında Tofaş, konuk ettiği SIG Strasbourg'u 93-71'lik skorla mağlup etti.

Salon: Tofaş

Hakemler: Manuel Mazzoni, Luis Castillo, Saverio Lanzarini

Tofaş: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invermizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Dan Akin 6, Pietrus 2

1. Periyot: 29-15 (Tofaş lehine)

Devre: 53-35 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 72-50 (Tofaş lehine) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Özgür Cengiz basketbol Tofaş Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak nedir? İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek? 2 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Rüyada doğum yaptığını görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada birinin doğum yaptığını görmek nedir? Rüyada kendinin doğum yaptığını görmek? Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle! Şifa İstemem Balından sözleri neler? Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler? 15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 15 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 15 Şubat burç özellikleri neler? 14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 14 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 14 Şubat burç özellikleri neler? 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 13 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 13 Şubat burç özellikleri neler? 12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 12 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 12 Şubat burç özellikleri neler? FED faiz kararı neden açıklanmadı 31 Ocak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faiz açıklaması
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title