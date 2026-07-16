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TOFAŞ, Leon Harun Apaydın'ı transfer etti

TOFAŞ, Leon Harun Apaydın'ı transfer etti
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TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi Mersin Spor Kulübü forması giyen Leon Harun Apaydın ile sözleşme imzaladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi Leon Harun Apaydın'ı kadrosuna kattı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi Leon Harun Apaydın'ı kadrosuna kattı. Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Mersin Spor Kulübü forması giyen Leon Harun Apaydın ile sözleşme imzaladı. Basketbol altyapı eğitimini Darüşşafaka'da alan 26 yaşındaki Leon Harun Apaydın, kariyerinde Yeşil Giresun Belediye, Beşiktaş, Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece, Manisa Basket ve Mersin Spor Kulübü formalarını giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Leon Harun Apaydın'a başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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