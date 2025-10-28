Haberler

TOFAŞ, La Laguna Tenerife'ye Kaybetti

Güncelleme:
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 81-64 mağlup oldu. Maçta ilk çeyrek 12-20, devre 28-40 ve üçüncü periyot 51-56 sonuçlandı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete

1'İNCİ PERİYOT: 12-20

DEVRE: 28-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
