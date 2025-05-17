TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 Mağlup Etti

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Trifunovic 15, Bankston 9, Pasecniks 9, Gauzin 8, Berk Demir 4, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 2

KARŞIYAKA: Mehmet Efe Demirel 18, Muhsin Yaşar 14, Maxhuni 12, Hollins 10, Hakan Sayılı 6, Smith 5, Braimoh 5, Efe Ergi Tırpancı 4, Ozan Yılmaz 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

DEVRE: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Reed oldu.