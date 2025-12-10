Tofaş, Bnei Herzliya'ya Son Saniyede Mağlup Oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele eden Tofaş, Bnei Herzliya ile oynadığı zorlu maçta 82-81'lik skorla mağlup oldu. Maçın son anları büyük bir çekişmeye sahne oldu.
STAD: Hala Opava
HAKEMLER: Valentin Oliot, Gvidas Gedvilas, Peter Praksch
BNEİ HERZLİYA: Jordon Milik Varnado 8, Noah Carter 7, Elijah Stewart 19, Daeshon Francis 18, Denver Jones 11, Shalev Shlomo Lugashi 8, Max Heidegger 8, Chinanu Michael Onuaku 3, Noam Fux, Moriel Lutaty, Omer Sadeh, Shawn Pablo Dawson
TOFAŞ: Alejandro Daniel Pérez Kaufmann 6, Yiğitcan Saybir 28, Furkan Korkmaz 14, Hugo Eric Besson 11, Isaiah Whaley 2, Tolga Geçim 7, Lynn Kidd 8, Özgür Cengiz 2, Maxwell Lewis 3, Efe Evan Postel, Emirhan Serbest
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 42-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65
